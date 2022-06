Calciomercato Palermo, è il Brunori day: summit in corso con la Juventus. I dettagli

Summit in corso a Milano tra Palermo e Juventus per Matteo Brunori

Il giorno di Matteo Brunori. Tra le priorità in agenda del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, in ottica calciomercato, vi è certamente la conferma del bomber italobrasiliano che ha trascinato la compagine di Baldini in Serie B a suon di gol. Ben ventinove le marcature siglate dal classe 1994 tra regular season e playoff, un rendimento esaltante che ha destato l'attenzione di molti club di Serie A e B, disposti ad investire una cifra importante per avvalersi delle sue prestazioni. Il cartellino dell'attaccante è di proprietà della Juventus ed è proprio con il club bianconero, alla presenza dell'entourage del calciatore, che Renzo Castagnini terrà un incontro oggi a Milano per gettare le basi di una prosecuzione del rapporto tra Brunori ed il club di viale del Fante.