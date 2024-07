Calciomercato Palermo, è fatta per Di Bartolo: il portiere classe 2005 arriva dal Lommel

Non solo Alfred Gomis. Il Palermo - secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com" - si appresta a mettere a segno un altro colpo in entrata per la porta. Si tratta di Francesco Di Bartolo, giovane portiere classe 2005 di proprietà del Lommel SK, club di proprietà del City Group che milita nella seconda serie belga. Il giovane estremo difensore dovrebbe ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Sebastiano Desplanches e dello stesso Gomis, aprendo nuove opportunità a Nespola e Cutrona, che hanno svolto tutto il ritiro pre-campionato con la prima squadra a Livigno.

Di Bartolo ha già giocato al "Renzo Barbera" in occasione dell'amichevole tra Palermo e Lommel dello scorso 23 marzo. Il 19enne, cresciuto calcisticamente nell'Udinese, prima del trasferimento in Belgio, ha origini palermitane: suo padre, infatti, è nato proprio nel capoluogo siciliano. "Io sono nato e cresciuto a Udine, ma mio papà è nato a Palermo. Non ero mai stato qui e per me è la prima volta e devo dire la verità: questo è un posto fantastico. Lui è molto contento del fatto che io sia qui con la squadra. Mio padre segue il Palermo, anche mio nonno lo segue. Sono emotivamente coinvolti possiamo dire", aveva raccontato lo stesso Di Bartolo.