Calciomercato Palermo, due colpi in difesa: Marconi ha firmato, adesso si spinge per Rizzo

Il Palermo in questi giorni ha messo a segno un colpo importante per la Serie C, trattasi del difensore Ivan Marconi.

Nella scorsa stagione con il Monza di Christian Brocchi ha conquistato la promozione in Serie B. Il centrale classe ’89 si è legato al Palermo per le prossime due stagioni e andrà ad inserirsi in un reparto già abbastanza rodato composto da Lancini, Accardi e Crivello, ai quali si è aggiunto nelle ultime ore anche Peretti, ritornato in rosanero dopo la buona annata in Serie D.

Il nuovo volto rosanero in Brianza ha collezionato 13 presenze “avendo davanti a sé due totem come Bellusci e Paletta”, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nonostante le poche presenze è un profilo di esperienza che ha vinto due volte il campionato di Serie C, protagonista della promozione conquistata con la Cremonese nel 2016-17, il giocatore inoltre può vantare anche una stagione in B con la maglia grigiorossa. Insomma sembrerebbe avere tutte quelle caratteristiche che servono al club rosanero per raggiungere l’unico vero obiettivo di quest’anno: vincere nel più breve tempo possibile la C e tornare, dunque, nel calcio che conta. “Per la prima volta in carriera giocherà al Sud” si legge ancora, in quello che è il girone ricco di insidie, tra tutte il Bari, e storicamente complicato, che avrà inizio il 27 settembre.

Al centrale difensivo dovrebbe aggiungersi Luca Rizzo –il terzino sinistro – , che mister Boscaglia conosce bene fin dalle giovanili del Trapani e che nelle ultime due stagioni ha giocato al Cittadella. Il club di Viale del Fante sta portando avanti la trattativa, ma nonostante l’accordo con l’entourage del difensore sia stato trovato, ancora non è stato sbloccato del tutto il suo arrivo.

Palermo, ufficiale l’acquisto di Marconi: l’ex Monza è rosanero, il comunicato del club