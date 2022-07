Calciomercato Palermo: Donnarumma è più di un’idea. L’ex Milan Mauri e i rinnovi…

"Si cercano rinforzi nel reparto di centrocampo del Palermo e uno dei nomi passati al vaglio da Castagnini è quello di José Mauri , ex Milan e fratello dell'ex rosanero Juan , avuto in squadra ai tempi della Serie D ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sulle operazioni in entrata del club di viale del Fante.

Chi, nel reparto mediano, aspetta un'eventuale chiamata per il rinnovo di contratto è Moses Odjer. Tra i calciatori in scadenza, la trattativa nello stato più avanzato è quella di Andrea Accardi che dovrebbe firmare un biennale, mentre gli altri calciatori sono in stand-by. "Valente e Lancini sono in pole position, per Marconi si valuta se offrire un contratto annuale o meno, mentre per Floriano non si registrano novità", si legge.