Calciomercato Palermo, Diakité alla corte di Corini: trattativa in chiusura. I dettagli

Ultimi dettagli da limare per la definitiva fumata bianca: Salim Diakitè è pronto a lasciare la Ternana dopo due anni e mezzo.

Dopo l'innesto di Filippo Ranocchia , primo acquisto ufficiale della sessione invernale, il Palermo continua a setacciare il mercato alla ricerca di nuovi profili utili a colmare le evidenti lacune in organico, cercando di definire e potenziare un'intelaiatura di buon livello senza inficiarne equilibri, pilastri e fondamenta. Salim Diakitè , duttile difensore classe 2000, potrebbe approdare presto alla corte di Eugenio Corini a titolo definitivo dalla Ternana .

Secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb", le parti sarebbero vicine alla chiusura: solo alcuni dettagli da limare per arrivare alla definitiva fumata bianca, successivamente il calciatore si legherà al club di viale del Fante per i prossimi quattro anni. Palermo e Ternana avrebbero già raggiunto un'intesa di massima, con la società rosanero che dovrebbe versare nelle casse delle Fere circa 1,5 milioni di euro più bonus legati alle presenze e all'eventuale promozione del Palermo in Serie A.