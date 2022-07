Calciomercato Palermo, Devetak in città: prima le nozze, poi la firma

"Devetak, prima le nozze e poi la firma". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, Mladen Devetak è arrivato nel capoluogo siciliano con un volo proveniente da Belgrado. Il futuro difensore rosanero, però, poco prima di salire sull'aereo, direzione Palermo, ha sposato la sua Jovana, come documentato sui social dagli amici della coppia. "Una curiosa coincidenza, che lega i destini dei rosanero ai propri giocatori", si legge. Pochi giorni prima della finale dei playoff di Serie C, infatti, anche Matteo Brunori è volato in Abruzzo per sposare la sua Dalila, tornado per la partita decisa proprio da un suo gol dal dischetto.