Calciomercato Palermo: De Rose al Cesena, Segre a breve in Sicilia. Stulac e Barba…

" De Rose saluta, Segre arriva, Stulac si avvicina"- apre così l'approfondimento di mercato dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nella serata di ieri l'ufficialità del passaggio di Francesco De Rose al Cesena di Domenico Toscano , dopo una stagione e mezza in maglia rosanero ed una promozione in Serie B ottenuta da leader carismatico della formazione siciliana, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, nell'esaltante cavalcata dei playoff di Serie C 2021-2022 , guidata dall'ex tecnico Silvio Baldini .

Il Palermo dunque saluta il suo ex capitano ed a breve abbraccerà il nuovo tassello dello scacchiere tattico di mister Eugenio Corini. Trovata l'intesa con Torino e l'entourage del calciatore, Segre nelle prossime ore sarà in Sicilia per sposare ufficialmente la causa rosanero. Non solo la mezzala ex granata, infatti, la società rosanero è vicinissima a mettere a segno un altro colpo nella zona nevralgica dello scacchiere tattico di Corini. Nelle scorse ore si sarebbe registrata un'accelerata notevole tra la dirigenza del PalermoFC e l'Empoli per Leo Stulac, registra di proprietà del club toscano, ex Parma e Venezia. Lunedì potrebbe essere il giorno dell'affondo decisivo da parte del binomio dirigenziale del Palermo formato dal direttore sportivo Leandro Rinaudo e da Luciano Zavagno, polo di riferimento dello scouting del City Football Group.