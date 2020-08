Calciomercato Palermo, dalla difesa all’attacco: Rizzo ad un passo, occhi puntati su Agazzi e Marsura

Inizia ufficialmente l’era Roberto Boscaglia al Palermo.

Nella giornata di ieri, il tecnico originario di Gela – che ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni – è stato presentato alla stampa. Nel pomeriggio, invece, lo stesso allenatore ha fatto il primo sopralluogo nel campo sportivo di Petralia Sottana, dove il nuovo Palermo targato Boscaglia inizierà a prendere forma.

Intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, nei prossimi giorni è atteso in città anche Alberto Rizzo, terzino sinistro classe 1997, che Boscaglia conosce dai tempi del Trapani. Reduce dall’ultima stagione in Serie B con la maglia del Cittadella, il calciatore nato a Erice si è svincolato, trovando un accordo di massima con la dirigenza rosanero: Rizzo, infatti, firmerà un contratto biennale, così come il difensore in uscita dal Monza Ivan Marconi, il cui arrivo sembra imminente.

Ma non solo; l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini starebbero continuando a setacciare il mercato alla ricerca di uno o più centrocampisti. Ragion per cui, il Palermo sarebbe sempre sulle tracce di Davide Agazzi del Livorno, mentre il sogno resta invece Luca Mazzitelli, centrocampista di proprietà del Sassuolo e pupillo dello stesso Boscaglia. Per quanto riguarda l’attacco, infine, occhi puntati su Davide Marsura del Livorno.