Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Strategia scambi e idea Barbieri”

Mediagol ⚽️ 24 giugno 2024 (modifica il 24 giugno 2024 | 09:33)

Il mercato rosanero sta prendendo un'altra strada per rinnovare un organico bisognoso di interventi e di essere potenziato. Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulle possibili strategie del club di viale del Fante in sede di calciomercato. Il Palermo, infatti, starebbe valutando una politica di scambi per raggiungere i suoi obiettivi. Pertanto, alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni potrebbero essere coinvolti in trattative, con la loro permanenza o partenza decisa dalle opportunità che si presenteranno.

E' il caso di Mirko Pigliacelli, che potrebbe essere incluso come pedina di scambio per arrivare ad Andrea Fulignati, portiere del Catanzaro ed obiettivo del Palermo, con il club rosanero pronto ad aggiungere anche un conguaglio economico. In cima alla lista anche Jari Vandeputte. Un affare, sempre col Catanzaro, che potrebbe vedere l'inserimento di Francesco Di Mariano. Sul fronte dei portieri, anche l'opzione di uno scambio che coinvolgerebbe Edoardo Soleri con l'olandese Jeroen Zoet, che si trasferirebbe in Sicilia per fungere da alternativa a Desplanches. "Tuttavia, queste trattative sono ancora in una fase iniziale e potrebbero evolvere in diverse direzioni", si legge.

Infine, nel casting di terzini sinistri che il Palermo sta valutando, "entra adesso anche Tommaso Barbieri". Classe 2002, dunque under, il calciatore di proprietà della Juventus è reduce da una buona stagione in prestito al Pisa. E in estate sarà girato ad altri club. "Lo vogliono anche in A ma il Palermo ha coi bianconeri un buon feeling, vedasi operazione Ranocchia, e resta alla finestra seguendo gli sviluppi sulla sua posizione", conclude il noto quotidiano.