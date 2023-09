Calciomercato Palermo, colpo in prospettiva: in arrivo Gallea Beidi dal Torino

Nuovo colpo in prospettiva per il Palermo targato City Football Group. Il club di viale del Fante, secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb", avrebbe trovato l'accordo con il Torino per il trasferimento in Sicilia di Francesco Gallea Beidi. Nato il 29 marzo del 2005, Gallea Beidi ricopre il ruolo di centrale. Un vero e proprio talento da tenere d'occhio, che la scorsa annata ha vestito la maglia della Primavera granata, eletto miglior difensore dell'ultima edizione della Viareggio Cup. Il giovane ha ricevuto il premio intitolato all’ex capitano del Genoa Gianluca Signorini. Un riconoscimento inserito nel 2019 per volere della famiglia dello stesso.