Calciomercato Palermo, colpi a centrocampo: Rinaudo chiude Segre e Stulac, Saric…

Corini accoglie Segre e Stulac: rinforzi di qualità per il centrocampo del Palermo

Una vittoria che porta in dote autostima ed entusiasmo ma non fa perdere la dimensione della realtà.

La convincente performance contro il Perugia, con annessi tre punti in cassaforte all'esordio in campionato, non muta di una virgola le linee guida del Palermo in ottica calciomercato. Permane la consapevolezza di dover innestare almeno tra i cinque ed i sei ulteriori elementi in organico per elevare cifra tecnica e di personalità della squadra. Al fine di perseguire l'obiettivo, in piena conformità con idee e credo calcistico di Eugenio Corini, sta lavorando incessantemente in queste settimane il direttore sportivo del club di viale del Fante, Leandro Rinaudo, coadiuvato dal polo di riferimento dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno.

La settimana appena cominciata dovrebbe, salvo improbabili colpi di scena, sancire la ratifica di due fondamentali operazioni in entrata i cui termini e contorni sono già definiti nel dettaglio. Rinforzi di spessore e qualità utili ad alzare l'asticella a centrocampo.

SEGRE

Jacopo Segre, classe 1997, dovrebbe giungere in Sicilia a titolo definitivo, al Torino un conguaglio economico più il prestito annuale, con opzione in caso di eventuale cessione del cartellino, del promettente attaccante Giacomo Corona, classe 2004 già messosi in evidenza con la formazione Primavera e stabilmente nel giro della prima squadra rosanero. Sul giovane terminale offensivo rosanero vi era un forte interessamento anche da parte del Parma. Accordo ormai ai dettagli anche con l'entourage dell'ex Perugia, si lavora alla stipula di un contratto triennale che dovrebbe legare Segre al club di proprietà del City Football Group fino a giugno 2025. Intermedio rapido, dotato di rapidità, forza fisica ed ottimi tempi di inserimento in fase offensiva, Jacopo Segre rappresenta il primo volto nuovo di un centrocampo che dovrebbe arricchirsi di altri due innesti da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. La bega Lukic in casa Torino ha soltanto rallentato il corso naturale di un affare ormai virtualmente concluso. Segre ha anche disputato una porzione di match nella prima di campionato dei granata a Monza, la contingenza ha inaspettatamente allungato un po' i tempi, ma il ragazzo è comunque destinato ad approdare alla corte di Corini.

STULAC

Tutto definito nel dettaglio anche per l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Leo Stulac dall'Empoli. Classe 1994, l'ex Parma e Venezia ha condiviso un lungo e proficuo trascorso professionale con l'attuale direttore sportivo del club rosanero. Giunto in laguna nel 2016-2017, Stulac ha subito ottenuto la promozione in Serie B con Filippo Inzaghi in panchina per poi raggiungere la semifinale dei playoff nel torneo cadetto, prima di subire l'eliminazione proprio dal Palermo guidato da Roberto Stellone. Il responsabile dell'area tecnica del Venezia in quella stagione era proprio Leandro Rinaudo, che venne premiato per l'ottimo lavoro svolto come miglior direttore sportivo emergente della categoria. Dotato di forza fisica, esplosività, visione di gioco, ottime doti tecniche e balistiche, Stulac è un centrocampista duttile e completo che garantirebbe un significativo salto di qualità al reparto. Il calciatore già nel giro della Nazionale slovena ha un contratto in scadenza con il club toscano a giugno 2023. Stulac ha già vestito la maglia del Parma in Serie A, nella stagione 2018-2019 ed ha ottenuto con la maglia dell'Empoli la promozione in massima serie nel campionato 2020-2021, quando nella compagine di Andreazzoli militava anche l'attuale centrocampista del Palermo, Samuele Damiani.

Trattativa ben condotta sul piano diplomatico e negoziale da Rinaudo e Palermo che rileverà il cartellino del playmaker sloveno dal club di Fabrizio Corsi per una cifra vicina al milione di euro. Triennale (o biennale con opzione per un'ulteriore stagione) per il centrocampista che dovrebbe arrivare in città nelle prossime ore.

SARIC

Resta in uscita Luperini, che sembra deciso a cambiare aria a prescindere dagli aspetti contrattuali, il Palermo monitora sempre con attenzione il profilo di Dario Saric, attualmente tesserato con l'Ascoli.

Mezzala eclettica e polivalente che abbina dinamismo e qualità, il classe 1997 è in grado di interpretare con discreta padronanza anche il ruolo di trequartista.

Nelle file del club marchigiano, Saric ha collezionato ben sessantotto presenze, tra campionato, playoff e Coppa Italia, impreziosite da cinque gol e sei assist vincenti. Protagonista assoluto nella vittoria in trasferta della squadra di Bucchi contro il Venezia, il classe 1997 ha sfoderato una performance dominante in mediana, siglando la rete che ha sbloccato il match e conferendo il suo imprinting a tutte le azioni pericolose dei bianconeri.

Statura tecnica e versatilità tattica del ragazzo sono molto apprezzate da dirigenza ed area tecnica rosanero, con in testa il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il polo di riferimento dello scouting citizens,Luciano Zavagno. Il club di viale del Fante avrebbe già formulato un'offerta all'Ascoli per rilevare a titolo definitivo il cartellino del classe 1997. L'ex Carpi vedrebbe di buon grado l'ipotesi di un trasferimento in Sicilia alla corte di Eugenio Corini. La posizione dell'Ascoli è piuttosto chiara: l'auspicio del management bianconero è quello di riuscire a trattenere il calciatore, tuttavia, se appurata incontrovertibilmente la sua volontà di cambiare aria per ambizioni carrieristiche e professionali, l'intento è quello di cederlo ad un club di Serie A per evitare di rinforzare una possibile contendente in categoria. Nel caso in cui il Palermo riuscisse a superare la qualificata e serrata concorrenza, Sampdoria e Cremonese in primis, trovando il punto di convergenza e la relativa quadra con l'Ascoli, lavorerebbe con l'entourage del centrocampista alla stipula di un contratto triennale con scadenza 2025.