Calciomercato Palermo, cercasi playmaker: idea Vacca, incroci col fato. Leo Stulac…

Il Palermo cerca un playmaker per Corini: Vacca e Stulac tra i profili vagliati

⚽️

Cercasi playmaker di esperienza e qualità in grado di conferire fosforo, senso geometrico e dettare tempi e tracce della manovra.

Priorità assoluta in sede di calciomercato per il Palermo del nuovo tecnico, Eugenio Corini, è quella di completare ed impreziosire il mosaico di interpreti a centrocampo. De Rose è temporaneamente arruolabile, per contingenze e necessità, ma comunque in lista di partenza, il futuro di Gregorio Luperini, ai box dopo lo stop per la mononucleosi, è fortemente in bilico per ragioni contrattuali e corte serrata di vari club di Serie B nei suoi confronti.

Damiani e Broh rappresentano garanzie e punti fermi in zona nevralgica per il coach nativo di Bagnolo Mella, elementi lineari, intensi ed efficaci in entrambe le fasi di gioco che potrebbero fungere sia da interni in una linea mediana a due, sia da intermedi dinamici e di palleggio, con buoni tempi di inserimento, in un reparto disposto a tre.

In conformità con doti e caratteristiche che lo hanno contraddistinto da calciatore, personalità, visione di gioco periferica e piede di velluto, Corini vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo rosanero ad un playmaker classico che elevi la cifra tecnica e di fluidità nella costruzione del gioco.

ANTONIO JUNIOR VACCA

Un'idea che stuzzica non poco la dirigenza rosanero è quella relativa al profilo di Antonio Junior Vacca, metronomo classe 1990 attualmente in forza al Venezia. Formatosi calcisticamente nel settore giovanile del Benevento, il calciatore vanta numerose esperienze di livello tra Lega Pro, campionato cadetto e massima serie italiana. Tre le promozioni ottenute in Serie A dal regista napoletano: la prima da comprimario con la maglia del Livorno nella stagione 2012-2013, la seconda nelle file del Parma nel 2017-2018, quindi il salto di categoria con il Venezia di Paolo Zanetti nel 2020-2021.

Intenso e ricco di successi il triennio a Foggia, in cui Vacca diviene ben presto leader tecnico e carismatico della compagine guidata da Roberto De Zerbi. Riferimento imprescindibile per l'ex tecnico di Sassuolo e Benevento, il classe 1990 conquista con la maglia rossonera una Coppa Italia ed una Supercoppa di Lega Pro. Con Giovanni Stroppa in panchina arriva per il centrocampista e la formazione pugliese anche la promozione diretta in Serie B.

La stagione scorsa Vacca colleziona con il Venezia ventuno presenze in Serie A, nonostante diversi problemi fisici che ne hanno inficiato condizione e continuità di impiego. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il club lagunare a giugno 2023 e non sembra al momento essere in cima alle gerarchie tecniche del progetto di ricostruzione della rosa dopo la retrocessione in Serie B. L'esperto e talentuoso regista è monitorato con attenzione da vari club, ed il Venezia starebbe vagliando anche un paio di interessanti proposte giunte dall'estero, con annesse allettanti condizioni contrattuali per l'ex Foggia, sia in termini di durata, sia di entità dell'ingaggio.

Tuttavia, la prospettiva di indossare la maglia del nuovo Palermo di Corini targato City Football Group sarebbe accolta con grande entusiasmo dal centrocampista, legato alla società rosanero da curiosi e fugaci incroci del destino. Nel 2008-2009, Vacca ha indossato la maglia della formazione primavera del Palermo nel Torneo di Viareggio, in prestito per la competizione dal Benevento che ne deteneva il cartellino. L'approdo al Palermo di Zamparini, su espressa richiesta del suo ex tecnico De Zerbi, era praticamente cosa fatta in prossimità della sessione invernale di mercato della stagione 2015-2016. L'esonero dell'allenatore nativo di Brescia e le conseguenti dimissioni dell'allora direttore sportivo, Daniele Faggiano, fecero di fatto sfumare un'operazione già definita nel dettaglio. A De Zerbi subentrò in quel convulso frangente proprio Eugenio Corini.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, non vi sarebbero stati ancora contatti tra le parti ma il profilo di Vacca è uno di quelli vagliati dal management del club di Viale del Fante per alzare l'asticella del reparto in termini di esperienza, carisma e qualità.

LEO STULAC

Pista alternativa nel ruolo, decisamente più calda, è quella battuta dal binomio Rinaudo-Zavagno, relativa al centrocampista sloveno dei proprietà dell'Empoli, Leo Stulac. Classe 1994, l'ex Parma e Venezia ha condiviso un lungo e proficuo trascorso professionale con l'attuale direttore sportivo del club rosanero. Giunto in laguna nel 2016-2017, Stulac ha subito ottenuto la promozione in Serie B con Filippo Inzaghi in panchina per poi raggiungere la semifinale dei playoff nel torneo cadetto prima di subire l'eliminazione proprio dal Palermo guidato da Roberto Stellone. Il responsabile dell'area tecnica del Venezia in quella stagione era proprio Leandro Rinaudo, che venne premiato per l'ottimo lavoro svolto come miglior direttore sportivo emergente della categoria. Dotato di forza fisica, esplosività ed ottime doti balistiche, Stulac è un centrocampista duttile e completo che garantirebbe un significativo salto di qualità al reparto. Il calciatore già nel giro della Nazionale slovena ha un contratto in scadenza con il club toscano a giugno 2023. Stulac ha già vestito la maglia del Parma in Serie A, nella stagione 2018-2019 ed ha ottenuto con la maglia dell'Empoli la promozione in massima serie nel campionato 2020-2021, quando nella compagine di Andreazzoli militava anche l'attuale centrocampista del Palermo, Samuele Damiani. Contatti già avviati tra le parti e trattativa in corso con il club del presidente Corsi e l'entourage del classe 1994, che gradirebbe non poco approdare alla corte di Eugenio Corini.