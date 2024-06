Calciomercato Palermo, CdS: “Si pensa al futuro, nel mirino il talento Vata”

"Tra le principali linee di lavoro del Palermo sul mercato c’è l’attenzione per i giocatori giovani o molto giovani, promettenti e utilizzabili subito. Grazie al sistema di scouting allargato delle multiproprietà, il club rosanero cerca talenti in ogni angolo del mondo, potenzialmente utili non solo per la squadra attuale ma anche per altre squadre del City Football Group". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo, con il direttore sportivo Morgan De Sanctis già al lavoro per costruire la squadra che verrà. Il club di viale del Fante sarebbe pronto ad investimenti importanti su calciatori che rappresentino il futuro, come già dimostrato negli ultimi due anni con gli acquisti di Gomes, Desplanches, Vasic, Lund, Ranocchia e Peda.

Il City Group porta avanti l'idea di un "calcio sostenibile", che implica fiducia nei giovani talenti. "Questo approccio è spesso più comune all’estero rispetto all’Italia", ma il Palermo "sembra disposto ad aspettare i talenti in cui crede". D'altra parte, in Serie B, ogni squadra deve avere in lista un certo numero di under. Dunque, l'interesse della società rosanero per il 22enne Giorgini, difensore del Sudtirol. E per Rocco Vata, attaccante irlandese di origini albanesi classe 2005. Vata ha giocato nell’ultima stagione nel Celtic, segnando 12 gol in 15 presenze in una serie minore scozzese. Palermo e Watford sarebbero sulle sue tracce, con il giocatore che si sta per svincolare e non ha accettato la proposta di rinnovo del Celtic. "Sarebbe un arrivo a parametro zero, ma per ora siamo solo ai sondaggi", conclude il noto quotidiano.