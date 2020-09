Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: spunta il nome dello svincolato Gerardi, Michele Vano…

“Via allo sprint per il bomber”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. La dirigenza rosanero, infatti, continua a setacciare il mercato alla ricerca di opzioni spendibili per completare l’organico da mettere a disposizione di Roberto Boscaglia. D’altra parte, il tecnico rosanero è stato chiaro: il Palermo ha bisogno ancora di circa cinque innesti di assoluto livello se vuole davvero legittimare ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie C.

Ragion per cui, nonostante l’approdo in Sicilia di Saraniti ed il ritorno di Lucca, “il Palermo va a caccia di un attaccante che possa fare la differenza nel corso della prossima stagione”, si legge. Un prima punta da doppia cifra. E in rosa, attualmente, il Palermo ha soltanto due calciatori che hanno toccato la doppia cifra in Serie C: Saraniti (nella stagione 2017-2018 tra Virtus Francavilla e Lecce, salvo non ripetersi nelle annate successive) e Floriano (era il campionato 2016-2017, alla Carrarese).

Fin qui, sono diversi i sondaggi effettuati dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e dal direttore sportivo Renzo Castagnini, di cui l’ultimo per Federico Gerardi. L’attaccante classe 1987, che nel corso dell’ultima stagione ha vestito la maglia del Rimini, è attualmente svincolato. “Sembrava ad un passo dal Siena, ma la trattativa non è andata a buon fine, motivo per cui il Palermo ha tentato un approccio”, scrive il noto quotidiano. Nel corso della sua carriera, Gerardi ha collezionato 222 presenze in Serie B e conosce il Girone C di Serie C, avendo giocato nel Monopoli. Ma non solo; il club di viale del Fante avrebbe messo nel mirino anche Michele Vano, attaccante di proprietà del Carpi, che piace anche a Triestina e Modena, così come resterebbero in orbita Palermo Kanoute e Gliozzi.

Seguiranno aggiornamenti…