Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: Kanoute obiettivo numero uno, Pettinari…

E’ l’obiettivo numero uno per l’attacco.

Stiamo parlando di Momoudou Kanoute. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club di viale del Fante è alla ricerca di un “elemento che possa ricoprire più ruoli nel reparto”. “Ecco, quindi, scartate tutte le ipotesi che portano a una prima punta classica. Pettinari, per esempio, non rientra nei desideri del club, nemmeno davanti all’ipotesi di svincolo dal Trapani. Giusta o sbagliata questa è la politica del club”, si legge.

Ragion per cui, dopo un’attenta valutazione, è quello dell’attaccante senegalese il profilo che stuzzica non poco il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Esterno offensivo, seconda e prima punta: “Kanoute non è un bomber da doppia cifra, ma incarna l’identikit dell’attaccante duttile che è nei piani dal Palermo”. Il Palermo, dunque, ci starebbe lavorando. Tuttavia, il calciatore – che nel corso dello scorso campionato con la maglia del Catanzaro ha messo a segno sei gol in 26 presenze – in ritiro sembra avere convinto il nuovo tecnico Antonio Calabro.

Ma non solo; il classe 1993 è legato al club calabrese da un contratto che scadrà il prossimo anno. E questo “potrebbe portare la società a voler monetizzare”. Per questo motivo, le due società dovranno presto confrontarsi. “Su questa trattativa, potrebbe però incidere, alla fine, la volontà del giocatore di preferire confrontarsi con le ambizioni di una piazza prestigiosa come quella palermitana”, conclude la Rosea.