Calciomercato Palermo, casting per la mediana: ipotesi Guido Davì, tutti i nomi sul taccuino…

“Tra i nomi sondati dal Palermo per rinforzare la linea mediana spunta un ‘figliol prodigo’ già accostato ai rosa un anno fa”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Si tratta di Guido Davì, centrocampista originario di Palermo attualmente di proprietà del Modena. Il classe 1990 ha già vestito la maglia rosanero, conquistando anche un trofeo a seguito della vittoria del campionato Primavera nel 2009. Nonostante sia stato accostato al club di viale del Fante la scorsa estate, il centrocampista palermitano è rimasto tra i professionisti, giocando in Serie C proprio con il Modena. E sulle sue tracce, ad oggi, vi sarebbe anche il Padova.

“Per la mediana resta vivo l’interesse per De Rose della Reggina e Agazzi del Livorno, oltre a profili più giovani come Biondi del Catania, Colpani dell’Atalanta e Pezzella della Roma”, scrive il noto quotidiano, che poi aggiunge: “L’asse Palermo-Modena potrebbe non limitarsi al solo Davì. I rosanero hanno inserito nell’elenco della spesa anche il difensore Zaro, centrale classe ‘94, per puntellare l’unico reparto che probabilmente necessita di meno innesti”.

Di fatto, in attesa del ritorno di Peretti, “per il quale si deve formalizzare l’accordo col Verona per la cessione”, il Palermo necessita al momento solo di un terzino sinistro titolare. “Sulla fascia mancina, si continua a sondare il terreno per Ceccarelli (Feralpisalò), Liviero (Vicenza), Beruatto (Juventus U23) e Migliore (svincolatosi dalla Cremonese)”. Per quanto riguarda la fascia destra, invece, dopo la conferma di Doda, la società rosanero avrebbe messo nel mirino De Col della Virtus Entella e Garufo della Reggina.

“Ancora in alto mare, infine, le trattative per l’attacco, dove il Palermo cerca principalmente un centravanti. Fase di stallo nei contatti con la Reggina per Corazza, restano in lizza possibili come alternative Brighenti (Monza), Simeri (Bari), Caturano (Entella), Di Piazza (Catanzaro), Comi (Pro Vercelli), Gliozzi (Sassuolo) e Biasci (Carpi)”, si legge.