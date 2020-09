Calciomercato Palermo, casting per il centrocampo: i rosanero in pressing su Lollo, Broh e Mazzitelli…

Terminato il ritiro a Petralia Sottana, il Palermo dalla giornata di oggi tornerà ad allearsi nel capoluogo siciliano.

Il prossimo 27 settembre comincerà il campionato di Serie C e l’organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia è ancora da completare. Ragion per cui, il duo dirigenziale Sagramola-Castagnini continuano a setacciare il mercato e vagliare opzioni spendibili per integrare i vari reparti. Servirebbero ancora 4/5 giocatori di livello per mettere la squadra nelle condizioni di legittimare ambizioni di vertice. Nel dettaglio, almeno due centrocampisti e un paio di attaccanti.

Per quanto riguarda il centrocampo, in attesa dell’arrivo in Sicilia di Broh – che salvo inattesi colpi di scena dovrebbe approdare a breve a titolo definitivo (e non in prestito) – il club di viale del Fante avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lollo. Classe 1990, il calciatore ex Spezia, Carpi, Padova ed Empoli, la passata stagione ha giocato in Serie B con la maglia del Venezia dove ha disputato 28 partite, 15 delle quali da titolare. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2021 e il Palermo sarebbe pronto ad offrirgli un biennale. “Si tratterebbe di un tassello importante per Boscaglia, un centrocampista d’esperienza, nel pieno della maturità, che in carriera ha vinto ben 3 campionati, uno di C (con lo Spezia) e 2 di B (con Carpi ed Empoli)”, si legge nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. La trattativa sarebbe in fase avanzata e nei prossimi giorni potrebbe arrivare già la firma.

“Per il ruolo di play, il sogno resta Mazzitelli, all’Entella con Boscaglia, proprietà del Sassuolo”, prosegue la Rosea. Tuttavia, il talentuoso centrocampista classe 1995 può contare su un numero esoso di estimatori in Serie B ed il giocatore non sembra volere scendere di categoria. Le alternative? Rossi della Reggiana e Castagnetti della Cremonese, ma entrambi sembrano destinati a non vestire la maglia rosanero. Seguiranno aggiornamenti…

