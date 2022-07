Calciomercato Palermo, Castagnini al lavoro: radar su Pierozzi e Sala. Per Elia…

Dopo aver virtualmente chiuso la trattativa per l'approdo di Salvatore Elia in rosanero, il direttore sportivo Renzo Castagnini lavora alacremente con il suo staff per regalare altri colpi di categoria al tecnico Silvio Baldini. Figlio dell'ex attaccante rosanero Firmino Elia, il laterale arriva in Sicilia dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Palermo e controriscatto per il club orobico. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il ragazzo ha raggiunto già mercoledì pomeriggio i nuovi compagni e dovrebbe quindi far rientro a Palermo con la squadra di Baldini nella mattinata di oggi per completare l'iter burocratico che prelude al tesseramento.