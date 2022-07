Calciomercato Palermo, Castagnini al lavoro: idea Leonetti, piace l’ex Lecce Ragusa

Castagnini e Zavagno al lavoro. L'ex Lecce Ragusa un'idea, piace Vito Leonetti

E' ufficialmente iniziato il nuovo corso del Palermo FC.

La compagine rosanero si è radunata ieri presso l'Hotel "Casena dei Colli", quartier generale della formazione rosa per tutto il ritiro estivo in vista della nuova stagione di Serie B 2022-2023. Tutti agli ordini gli uomini attualmente a disposizione di Silvio Baldini, che proprio ieri (domenica 8 luglio, ndr) ha accolto uno per uno i calciatori che arrivavano presso la sede del ritiro estivo. Insieme al tecnico di Massa anche il suo staff al completo. Presenti anche il direttore sportivo Renzo Castagnini e Luciano Zavagno, uomo scouting e mercato del nuovo corso tardato City Football Group.

Accoglienza per i calciatori, che alla spicciolata si sono radunati, ma con ogni probabilità al vaglio anche strategie di mercato in vista del nuovo campionato di Serie B. La rosa a disposizione di Silvio Baldini è certamente da completare, in considerazione del fatto che il club rosa ha optato per non esercitare i rinnovi di Alberto Pelagotti, Moses Odjer e Roberto Floriano e che, ad oggi, al ritiro non è ancora presente il bomber italo-brasiliano Matteo Brunori, per il quale i dirigenti rosanero sono costantemente al lavoro con la Juventus per riportare in rosanero il capocannoniere della Lega Pro.

Da Ragusa a Leonetti passando per Ferrante, sono alcune delle idee di mercato del club di viale del Fante per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Silvio Baldini. L'ex Lecce, appena svincolatosi dal club salentino, sarebbe un'alternativa di esperienza per riempire il ruolo di esterno di sinistra sulla trequarti lasciato scoperto da Floriano. Sulla stessa posizione piace anche il profilo di Vito Leonetti, jolly offensivo ex Bari e Reggina di proprietà della Turris, che ha ben figurato durante lo scorso campionato di Serie C grazie anche ai 15 gol messi a segno proprio con la maglia della compagine corallina. Sempre sul fronte offensivo, piace il profilo di Alexis Ferrante, attaccante italo-argentino di proprietà della Ternana, che lo scorso hanno ha vestito la maglia del Foggia di Zeman, realizzando con i satanelli 13 gol nel campionato di Serie C.

Tutte idee che lasciano intendere le strategie di mercato del tandem Castagnini-Zavagno, al lavoro per regalare al tecnico Silvio Baldini i tasselli funzionali e fondamentali per il suo 4-2-3-1, marchio di fabbrica dell'allenatore ex Empoli.