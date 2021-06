Calciomercato Palermo, capitolo rinnovi: 13 i calciatori in scadenza nel 2022

Grana rinnovi in vista della prossime sessioni di calciomercato. Il Palermo guarda all’immediato futuro ma deve al contempo fare i conti con i numerosi tesserati il cui contratto è in scadenza nel giugno 2022. Tredici calciatori, alcuni dei...

Tredici calciatori, alcuni dei quali veri elementi cardine della rosa attuale, potenzialmente a caccia di un prolungamento o comunque di un rinnovo contrattuale con il club di proprietà di Hera Hora. Nutrita la pattuglia dei giocatori in scadenza nel reparto difensivo. Buba Marong, vera rivelazione degli ultimi mesi e nota lieta del finale di stagione della squadra di Filippi è legato al Palermo fino al giugno 2022. Diversi i club di Lega Pro che monitorano l'evoluzione del futuro del difensore gambiano, ma la società siciliana sembrerebbe disposta a blindarlo per metterlo a disposizione del tecnico anche nel prossimo torneo. Stessa situazione per Accardi, Doda,Lancini, Peretti e Marconi, con quest'ultimo che potrebbe partire verso altre destinazioni. Coppia di interni in scadenza tra un anno anche in zona nevragica: De Rose ed Odjer, salvo sorprese, dovrebbero comunque vestire la maglia rosanero nel prossimo campionato ma la loro situazione contrattuale andrà affrontata nei prossimi mesi in chiave futura. Libero teoricamente di accordarsi già a gennaio con un altro club a parametro zero per la stagione calcistica 2022-2023 è l'esterno offensivo Nicola Valente, tra i migliori in assoluto del palermo per continuità ed qualità di rendimento in questo torneo. Idem Kanoute, Floriano e Andrea Saraniti, i primi due faranno certamente parte del progetto del Palermo edizione 2021-2022, mentre l'attaccante palermitano dovrebbe lasciare nel caso in cui non si trovasse un'intesa con la dirigenza per il rinnovo.