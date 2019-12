Calciomercato Palermo, caccia al vice Felici: avviati i contatti con i maggiori settori giovanili italiani. La situazione

“Il mercato del Palermo? Il sostituto di Santana e un 2001 di livello per creare una vera alternativa a Felici. Inoltre, occhi aperti fino a fine gennaio per inserire (eventualmente) un elemento già in ottica serie C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dei possibili movimenti in entrata del Palermo. Il club rosanero, dopo aver chiuso senza operazioni la finestra invernale di calciomercato dedicata ai club dilettantistici, è pronto ad intervenire per rinforzare l’organico a disposizione di mister Pergolizzi.

Sul taccuino del duo Sagramola-Castagnini ci sono tre pedine: un vice Santana, un vice Felici ed un eventuale innesto in ottica Serie C. Uno dei nodi più complicati riguarda proprio quello di un classe 2001 per far rifiatare Mattia Felici, che ha disputato tutte le gare di campionato ad eccezione della gara pareggiata per 0-0 contro la Palmese.

Per dare un turno di riposo all’esterno d’attacco di proprietà del Lecce (che è diffidato) Pergolizzi ha dovuto inserire in campo il portiere Fallani, dovendo così fare a ameno di un esterno difensore esperto del calibro di Pelagotti: “Sarebbe importante avere un’alternativa specifica invece oggi, se l’attaccante ex Lecce dovesse per qualche motivo risultare indisponibile (al momento è diffidato), la sua sostituzione costringerebbe ad una mezza rivoluzione tattica“.

Anche perché gli altri 2001 presenti in rosa non sembrano dar garanzie al tecnico con Corallo, Ferrante e Bechini che non hanno praticamente mai visto il campo: “Ecco perché una delle novità nelle strategie di mercato arriva in questo settore: il Palermo prenderà certamente un giocatore che possa dare un cambio a Felici (anche in corso di gara) e lo cerca ovviamente di qualità. Non sarà facile trovarlo, ma sono già avviati contatti con i maggiori settori giovanili italiani“.

