Calciomercato Palermo, caccia al terzino sinistro: sfuma Ceresoli, idea Bozzolan

Sessione di calciomercato in fibrillazione in casa Palermo FC. Organico attuale in via di definizione, movimenti in entrata ed in uscita che si concretizzeranno, al fine di ottimizzare e tarare al meglio la rosa a disposizione di Alessio Dionisi. Comparto difensivo sotto osservazione, anche relativamente alle coppie di esterni bassi sulle due corsie. Per quanto concerne il binario mancino, il club resta alla ricerca di un profilo che possa costituire una valida e diversa alternativa a Lund ed al contempo contendergli la maglia da titolare.