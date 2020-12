Calciomercato Palermo, caccia ai rinforzi: da Di Gaudio e Caccetta a Romulo, i nomi nel mirino

E’ tempo di valutazioni e di setacciare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.

“La ridda di voci su calciatori più o meno appetibili per il Palermo è già iniziata”, scrive l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. E i nomi sono ricorrenti: chi è stato accostato ancora una volta al club di viale del Fante in vista della sessione invernale di calciomercato sono, infatti, Michele Vano e Antonio Di Gaudio.

Il primo, che in quel di Mantova non è riuscito ad inserirsi al meglio, lascerà con ogni probabilità la Lombardia. E per lui vi sarebbe già la fila. L’attaccante classe 1991 piace a Palermo e Bari, ma sarebbe finito nel mirino anche di Padova, Triestina, Perugia, Pro Vercelli e Catania. Per quanto riguarda Di Gaudio, si tratterebbe di un ritorno di fiamma. L’Hellas Verona, club proprietario del cartellino, lo propose alla dirigenza rosanero ad un’ora dalla fine della finestra estiva, con le parti che non riuscirono a raggiungere in tempo la fumata bianca.

Matteo Ardemagni, in uscita dal Frosinone, e Daniele Caccia, svincolato, cercano squadra, mentre il sogno di Cristian Caccetta, centrocampista della Lecchese, è quello di tornare a giocare in Sicilia. Per questo motivo, nei prossimi giorni il suo agente potrebbe contattare il Palermo “per capire se gli interessi delle parti possano coincidere”, si legge. Chi potrebbe lasciare la Reggina è, invece, Nicolò Bianchi, già cercato dai rosanero in estate.

Il nome nuovo è quello di Romulo. Il duttile centrocampista ex fra le altre di Juventus, Fiorentina e Lazio, è attualmente svincolato. Invece, “non trovano conferme, se non il gradimento eventuale per la destinazione, le voci su Lucas Chiaretti“, prosegue il noto quotidiano. Infine, il Palermo potrebbe tornare sulle tracce di Filippo De Col, terzino di proprietà della Virtus Entella che può agire sia sull’out di destra, sia sull’out mancino.