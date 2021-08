Calciomercato Palermo, Broh a un passo dal SudTirol: l’ex Cosenza lascia il club rosa

Palermo vicinissimo a definire la cessione di Jeremie Broh al SudTirol: il centrocampista prossimo a lasciare il club rosanero dopo soltanto una stagione

Il direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini, sta lavorando alacremente al fine di trovare un adeguata collocazione ai calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Filippi per la stagione calcistica attualmente in corso. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il manager toscano ha ormai virtualmente definito il passaggio del centrocampista Jeremie Broh al Sudtirol con la formula del prestito con diritto di riscatto. Raggiunta l'intesa tra tutte le parti in causa, l'affare è ai dettagli e dopo il consueto iter burocratico e documentale dovrebbe arrivare l'ufficialità. Salvo improbabili intoppi o colpi di scena, l'ex centrocampista del Cosenza è ormai prossimo a lasciare il Palermo e la Sicilia dopo una sola stagione in cui non è riuscito a trovare continuità di impiego e dimensione tattica, offrendo un rendimento oggettivamente al di sotto delle aspettative. Broh è attualmente legato al Palermo da un contratto in scadenza nel 2023.