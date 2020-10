Calciomercato Palermo, Boscaglia chiede altri innesti: pressing su Luperini ma c’è la concorrenza. Le ultime

E’ l’obiettivo numero uno del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini.

Stiamo parlando di Gregorio Luperini. Nella giornata di domani è in programma l’udienza presso il Collegio arbitrale in merito alla richiesta di risoluzione contrattuale presentata nei giorni scorsi dal centrocampista di proprietà del Trapani per giusta causa. E se il giocatore otterrà lo svincolo d’ufficio, sarà libero di accasarsi altrove negli ultimi tre giorni di mercato.

Chi lo cerca con insistenza è proprio il Palermo, “considerando che Boscaglia preme per avere un rinforzo soprattutto a centrocampo, sebbene le richieste non si limitino ad un solo innesto. L’elenco della spesa prevede ancora una punta e un terzino, ma al momento il club sta concentrandosi solamente sul reparto mediano”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Tuttavia, chi avrebbe puntato gli occhi sul classe 1994 è anche la Salernitana di Fabrizio Castori, tecnico che ha allenato Luperini proprio nel corso della scorsa stagione. “Concorrenza difficile da battere, quella del club di Lotito, ma il Palermo rimane in attesa di una pronuncia favorevole da parte del Collegio arbitrale per giocarsi le sue carte”, si legge.