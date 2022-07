Calciomercato Palermo: Baldini col rebus Silipo e Broh. Da Somma a Doda…

Palermo, occhio al mercato in uscita: baldini con rebus Broh e Silipo

Il Palermo necessita di sbloccare il mercato in uscita. Per via dei contratti in scadenza, Alberto Pelagotti Pelagotti e Moses Odjer sono stati gli unici elementi a salutare la Sicilia. Dopo l'ufficializzazione dell'acquisto a titolo definitivo di Matteo Brunori ed il futuro approdo in Sicilia di Mirko Pigliacelli, in rosa rimane un solo slot riservato a calciatori over 23, come da regolamento federale di Serie B.

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" fa il punto sulle possibili manovre di mercato in uscita del club di viale del Fante. Michele Somma (autore di una doppietta nel test a Marineo) potrebbe raggiungere Roberto Boscaglia a Foggia, anche se il suo contratto col Palermo è fra i più "pesanti". E, dato che i minuti in campo negli ultimi anni sono stati pochi, è improbabile che la società pugliese gli offra lo stesso ingaggio. Con la valigia in mano, con ogni probabilità, anche Peretti, Marong e Doda. I tre giovani rosanero hanno bisogno di giocare con continuità, accettando di scendere di categoria per aumentare il minutaggio e dimostrare il loro valore.

Silipo, Broh, Felici e Fella potrebbero trovarsi, invece, di fronte ad un bivio: daranno una mano dalla panchina o verranno ceduti nel corso della sessione estiva di calciomercato? Come spiegato ieri sera dallo stesso Baldini, al termine del test contro l'ASD Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, "Broh ha fatto bene col Sudtirol, si è meritato la Serie B giocando tutte le gare da titolare con la formazione altoatesina e lo terremo in considerazione".

Prove di maturità, infine, per i giovani Silipo e Felici, che per la Serie B non sono un "peso" in quanto under 23, ma devono dimostrare al tecnico Silvio Baldini maturità, sia dentro, sia fuori dal campo. Per quanto concerne il futuro di Fella, deve assolutamente trovare la miglior condizione atletica se vorrà convincere il tecnico di Massa per la prossima stagione calcistica di Serie B 2022-2023, scrive il noto quotidiano.