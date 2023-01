Calciomercato Palermo, Azzi ad un passo dal Cagliari: club rosa beffato al fotofinish

Colpi di scena e ribaltoni sono sempre dietro l'angolo e non può mettersi mai la parola fine a qualsivoglia trattativa se non prima di sottoscrivere nero su bianco e ratificare l'accordo tra le parti. Paulo Azzi sembrava ormai essere virtualmente un nuovo calciatore del Palermo targato City Football Group, in virtù di un'intesa di massima raggiunta tra il club rosanero ed il Modena per il trasferimento a titolo definitivo dell'esterno mancino italo-brasiliano. Quasi un milione di euro nelle casse della società emiliana e contratto triennale garantito al calciatore dal management siciliano, in attesa della tanto agognata fumata bianca.