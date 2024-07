Calciomercato Palermo, anche Pierozzi ha firmato: depositato il contratto in Lega

Non solo Alexis Blin; anche Niccolò Pierozzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. In mattinata, la società rosanero ha depositato in Lega il contratto del talentuoso terzino destro classe 2001, approdato alla corte di Alessio Dionisi a titolo definitivo dalla Fiorentina. I due nuovi calciatori saranno a disposizione del tecnico ex Sassuolo già nelle prossime ore, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del club di viale del Fante.