Calciomercato Palermo, Almici saluta: l’esterno destro ceduto alla SPAL. I dettagli

Giornata movimentata in casa rosanero, caratterizzata dall'ufficialità dell'acquisto di Samuele Damiani, approdato alla corte di Silvio Baldini e dall'ormai imminente cessione di Alberto Almici alla SPAL

Porte girevoli in casa Palermo. Giornata particolarmente frenetica in chiave calciomercato per il club di viale del Fante: la società rosanero ha quest'oggi ufficializzato l'ingaggio del talentuoso centrocampista classe 1998, Samuele Damiani, il cui cartellino è di proprietà dell'Empoli e che arriva in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Palermo, da esercitare eventualmente a giugno 2022, fissato a circa trecentocinquantamila euro. Contestualmente, il club del presidente Dario Mirri è prossimo a ratificare un'importante operazione in uscita: il direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini, ha infatti trovato l'intesa con il suo omologo della SPAL, Giorgio Zamuner, per il trasferimento dell'esterno classe 1993, Alberto Almici, alla corte del tecnico Clotet. Il club di Joe Tacopina acquisterà il cartellino dell'ex laterale di Pordenone e Verona a titolo definitivo, ed Almici firmerà con la società ferrarese un contratto con scadenza giugno 2023. Intesa totale definita nel dettaglio tra le parti. L'ufficialità dell'operazione potrebbe già arrivare nella giornata di domani.