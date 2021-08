Calciomercato Palermo, alle 20 il gong: scambio Crescenzi-Somma, le ultime

Palermo e Como sono al lavoro per lo scambio di centrali. Tuttavia, la trattativa ancora non si è sbloccata

Alle 20 si chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, è al lavoro per piazzare altrove sia Michele Somma, sia Roberto Crivello, fuori dal progetto tecnico di Giacomo Filippi. Chi tra i due sembra più vicino all'addio è l'ex difensore di Brescia e Deportivo La Coruña. Palermo e Como, infatti, stanno trattando uno scambio di centrali, con Luca Crescenzi pronto ad approdare in Sicilia (ha già accettato la destinazione), mentre Somma potrebbe trasferirsi alla corte di Giacomo Gattuso. Tuttavia, la buona riuscita dell'affare dipenderebbe da Somma e dallo stesso Como. "Nonostante le parti siano da giorni al lavoro per far quadrare i conti, l’operazione non si è ancora sbloccata", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". E il gong di fine mercato è ormai imminente. Seguiranno aggiornamenti...