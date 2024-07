Calciomercato Palermo, Alexis Blin a un passo dal club rosanero: i dettagli

Un nuovo centrocampista per Alessio Dionisi? Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb”, Alex Blin potrebbe presto approdare in rosanero. Il Palermo avrebbe raggiunto un'intesa con il Lecce per il classe 1996 e l'operazione risulterebbe essere in chiusura. Blin si trasferirebbe in Sicilia a titolo definitivo e dovrebbe firmare un contratto triennale. Il francese nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze, con due assist. In quella precedente, il suo unico e primo gol in Serie A.