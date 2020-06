Calciomercato Palermo, ag. D’Angelo: “La maglia rosanero sarebbe speciale, ma nella sua testa c’è un desiderio…”

Il Palermo si prepara per la Serie C.

Dopo l’annuncio della promozione in categoria superiore che ha consacrato un anno di dominio praticamente incontrastato in Serie D, la dirigenza del Palermo deve iniziare a lavorare per ricostruire una rosa che possa competere per il vertice anche la prossima stagione: l’obiettivo principale rimane sempre quello di ritornare il prima possibile in Serie B per poi puntare negli anni successivi il nuovo approdo in Serie A.

Uno dei giocatori accostati in questi giorni al club rosanero è stato Sonny D’Angelo, centrocampista classe ’94 il cui cartellino appartiene al Livorno che lo aveva acquistato durante la scorsa sessione estiva di calciomercato dalla Sicula Leonzio, club in cui il giocatore ha militato per due stagioni raccogliendo 63 presenze e realizzando nove gol. D’Angelo era riuscito ad esordire con gli amaranto in occasione della sfida contro la Salernitana, ma la sua prima gara era stata decisamente sfortunata: dopo soltanto 23 minuti infatti, il centrocampista palermitano è uscito dal campo dopo aver subito un infortunio alla coscia sinistra.

Durante il mercato invernale D’Angelo si era trasferito al Potenza, riuscendo a scendere in campo undici volte e aiutando il club lucano a raggiungere il quarto posto nel gruppo C della Serie C e qualificandosi dunque ai playoff le cui date devono essere ancora stabilite dopo la decisione del Governo di far ripartire il movimento calcistico professionistico del Paese.

D’Angelo ha mosso i primi passi da calciatore proprio nel settore giovanile del Palermo. Centrocampista centrale con buoni doti da playmaker, ottima visione di gioco e buona capacità di impostazione, il vero punto di forza del classe ’94 sono sicuramente gli inserimenti senza palla, che molto spesso gli permettono di presentarsi solo davanti alla porta creando pericolose occasioni da gol. La sua attitudine ad attaccare gli spazi gli hanno permesso di ricoprire anche ruoli più di matrice decisamente più offensiva, in alcune occasioni il calciatore nato nel capoluogo siciliano ha infatti giocato da seconda punta.

A commentare i rumors relativi al possibile trasferimento al Palermo del centrocampista è intervenuta la sua agente, Lara Palmegiani, che nel corso di un’intervista ai microfoni di TWM ha analizzato così il futuro del suo pupillo: “Sono rumors che sono arrivati anche a noi e sono cose che fanno ovviamente piacere. Anche perché Sonny è palermitano e la maglia rosanero rappresenterebbe qualcosa di speciale. Ad oggi, però, non ci sono arrivate chiamate dal club rosanero. Il ragazzo ha un altro anno di contratto con la società amaranto con un’opzione a fare del club stesso per un rinnovo di altri due anni. Purtroppo nella prima parte di questa stagione è stato sfortunato sul piano fisico e non è riuscito a dimostrare il suo valore. Nella sua testa, infatti, c’è comunque la possibilità di prendersi una rivincita col destino in amaranto. Anche perché, qualora il club dovesse retrocedere, Sonny è oramai un veterano della Serie C e il suo contributo potrebbe acquisire ulteriore peso

Sul futuro al Potenza: “C’è un diritto di riscatto a loro favore ma credo che la loro intenzione sia quella di rinnovare il prestito. Ovviamente, però, ad oggi le attenzioni di tutti sono concentrate alla ripresa del campionato, occasione ulteriore per mostrare il suo valore. Nella sua testa, infatti, c’è comunque la possibilità di prendersi una rivincita col destino in amaranto. Anche perché, qualora il club dovesse retrocedere, Sonny è oramai un veterano della Serie C e il suo contributo potrebbe acquisire ulteriore peso“.

Un colpo che sarebbe in linea con la filosofia del presidente Dario Mirri che intende per quanto possibile puntare sui giovani talenti palermitani. “Che maglia vorrei indossare? Senza dubbio la maglia della mia città. Ho sempre seguito il Palermo e lo seguo anche adesso, sarebbe davvero un onore e un orgoglio per me indossare un giorno quella maglia“, aveva dichiarato tempo fa D’Angelo ai microfoni di mondosportivo.it.