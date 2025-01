Calciomercato Palermo, accordo trovato con Pohjanpalo: le ultime

Il Palermo vuole regalarsi un grande colpo per ambire alla promozione. In tal senso, continua la trattativa per Pohjanpalo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rosanero avrebbero trovato un accordo economico nella notte con il calciatore, che ha manifestato la sua volontà di trasferirsi in Sicilia, in virtù di un'offerta molto importante. Restano alcuni dettagli da limare con il Venezia, con la trattativa che sembra andare avanti spedita verso un esisto positivo.