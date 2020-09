Calciomercato, il Palermo ha scelto Kanoute: le ultime sull’affare. Il Catanzaro e Bianchi…

E’ l’obiettivo numero uno per l’attacco.

Stiamo parlando di Momoudou Kanoute. Il Palermo, alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire più ruoli nel reparto, ha da tempo messo nel mirino il duttile giocatore di proprietà del Catanzaro. Esterno offensivo, seconda e prima punta, il classe 1993 è legato al club calabrese da un contratto che scadrà il prossimo anno. Ciò nonostante, Kanoute sarebbe pronto a lasciare la Calabria per approdare in Sicilia.

D’altra parte, il calciatore senegalese – che nel corso dello scorso campionato di Serie C ha messo a segno sei gol in 26 presenze – avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club di viale del Fante per un contratto biennale. Sembra mancare, però, l’intesa tra le due società: la dirigenza rosanero avrebbe messo nel piatto 50 mila euro da versare in caso di promozione in tre anni, mentre il Catanzaro li vorrebbe subito. Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘Il Quotidiano del Sud’, nelle ultime ore vi sarebbe stato un riavvicinamento tra domanda ed offerta.

Ma non solo; chi è stato accostato a più riprese al Palermo è anche Nicolò Bianchi della Reggina. Come informa l’edizione odierna della ‘Gazzetta del Sud’, “il corteggiamento del Palermo verso il centrocampista, questa volta sembrava dovesse andare a buon fine, ed invece, nelle ultime ore si è registrata un’altra frenata”. Intanto, è atterrato ieri sera nel capoluogo siciliano il centrocampista Jeremy Broh che, nelle prossime ore, svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai rosanero.