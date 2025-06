Calciomercato, GDS: “Il Palermo cerca un regista. Riflettori su Esposito”

Primi contatti con lo Spezia che spara alto (10 milioni) per il suo gioiello. Il centrocampista è anche nel mirino del Bologna, ma Osti non molla la presa

Nonostante una solida base di giocatori di qualità già presenti in rosa, la scorsa stagione ha evidenziato alcune lacune, in particolare in zone nevralgiche del campo dove sono mancate continuità e incisività. Per questo motivo, il club intende inserire profili con esperienza, personalità e qualità.