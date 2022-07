Calciomercato, Foschi: “Brunori-Palermo? Vi dico la mia. Gode solo la Juventus”

"Marotta e le dichiarazioni su Dybala? È il solito Marotta. Esperto, furbo. Sa lavorare in silenzio". Lo ha detto Rino Foschi , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex dirigente del Palermo : dal possibile approdo di Paulo Dybala alla corte di Simone Inzaghi , al futuro di Matteo Brunori . Ma non solo...

INTER - "Che operazione è stata Lukaku? Marotta ha riportato un giocatore importante che era stato bravo a vendere. Un grande colpo di mercato. Dybala all’Inter? Prima le uscite. A Marotta e Paratici Dybala l’ho ceduto io. Con esperienza Beppe sta bloccando un giocatore importante. E non si fa mettere pressione per le uscite", le sue parole.

JUVENTUS E MILAN -"La Juve sta facendo un grande lavoro in silenzio. Se prende Koulibaly fa paura. Juve e Inter si stanno muovendo con intelligenza. E il Milan? Maldini e Massara sono bravissimi. C’è stato un cambio di proprietà che li ha penalizzati per il rinnovo che è arrivato all’ultimo. Ma sono bravi. Se Cavani tornerà in Italia? Una situazione gestita non come prima. Tirare la corda cosí fa male. Sarei tornato in Italia".