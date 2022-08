Calciomercato, Diego Tavano: “Kouan al Palermo? Il Perugia non lo svende”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto operatore di mercato, Diego Tavano

"Quest’ultima settimana ci sarà sicuramente qualcosa di interessante. Il mercato migliore lo ha condotto la Roma che ha preso calciatori importanti senza esitazione. E mi è piaciuto il mercato del Milan con pochi acquisti ma mirati". Lo ha detto Diego Tavano, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dalle prestazioni offerte fin qui da Norbert Gyömbér, difensore della Salernitana e della nazionale slovacca, al futuro di Christian Kouan, accostato al Palermo nelle scorse settimane. Ma non solo...

GYOMBER - "Nessuna sorpresa. Con l’arrivo del nuovo presidente è una realtà e può mettere basi importanti per un grande futuro. Quale futuro per lui? L'anno scorso ha disputato una grande stagione. Ha tanto mercato, in molti mi stanno chiedendo informazioni. Non abbiamo ancora definito nulla con la Salernitana, abbiamo questo anno di contratto. Sarebbe bello proseguire insieme. Altrimenti faremo valutazioni diverse. Intanto vedremo se potrà concretizzarsi qualcosa in questa settimana", le sue parole.

DA RISPOLI A TOURE' -"Rispoli ha preso per mano il Cosenza? È bello vederlo così contento. Quando è arrivata la chiamata del Cosenza non ha esitato a dire di sì. Sente stima e vicinanza da parte dei tifosi. Lo vedo ancora alla grande, ha tanti chilometri nelle gambe. Sarà un protagonista della B. Touré? Vedremo cosa accadrà in questi ultimi giorni di mercato. Non è nel progetto Genoa, stiamo cercando una valida alternativa. Chi lo prende fa un affare. Con il suo agente stiamo cercando la giusta sistemazione”.

KOUAN -"Ha avuto qualche richiesta ma non è andata a buon fine. Ora deve pensare al Perugia, sarà protagonista come al solito. Continuerà a valorizzarsi. Ha più di cento presenze in Serie B. Andiamo avanti. Poteva andare al Palermo? C’è stato un interessamento. Ma il Perugia giustamente non lo svende", ha concluso Tavano.