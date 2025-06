Calciomercato, Corriere Dello Sport: “Palermo, obiettivo Salvatore Esposito per Inzaghi”

Ufficializzato il nuovo tecnico, la società lavora alla squadra: pronta l’offerta per il centrocampista

Mediagol ⚽️ 12 giugno - 07:31

L'articolo del Corriere Dello Sport di Paolo Vannini parla affronta il tema del mercato del Palermo. Dopo una riunione strategica di fine stagione che ha visto la presenza del CEO del City Football Group, Ferran Soriano, e del membro del CdA, Galassi, il Palermo sta concentrando le sue energie sul mercato. L'obiettivo principale è l'acquisto di Salvatore Esposito, considerato uno dei migliori giocatori dell'ultimo campionato di Serie B. Il Palermo ha già presentato allo Spezia un'offerta economica significativa per la categoria (4 milioni di euro). Tuttavia, la trattativa si presenta complessa, non solo per l'importanza del giocatore per la squadra ligure (che ha sfiorato la Serie A e intende riprovarci), ma anche per l'interesse di club di Serie A, come il Bologna, e dall'estero, come il Besiktas. La valutazione dello Spezia è stimata attorno al doppio dell'offerta rosanero, ma le parti sono solo alle prime battute e il discorso sarà ripreso anche in relazione al riscatto di Aurelio da parte dei liguri (per 400.000 euro).

Questo tentativo per Esposito, classe 2000 e regista di cristallina classe, conferma l'intenzione dei rosanero di puntare su obiettivi di alto livello per la categoria, come già dimostrato con acquisti passati (Tutino, Verre, Lucioni, Di Francesco, e i recenti Audero, Magnani, Pohjanpalo). Esposito, noto per le sue doti di impostazione e la capacità di incidere anche in fase offensiva con 10 assist e 7 gol (molti su palla inattiva), è l'identikit del giocatore che Inzaghi e Osti desiderano per ridisegnare e migliorare il centrocampo. Nonostante la complessità dell'operazione, il club sta valutando anche altre alternative di qualità.

Per quanto riguarda l'allenatore, si attende a breve l'ufficialità dell'ingaggio di Pippo Inzaghi. Prima dovrà essere formalizzata la rescissione del contratto con il Pisa, seguita dal comunicato del Palermo. L'accordo prevederebbe un contratto di due anni con opzione per il terzo e un ingaggio di 700.000 euro a stagione. Fonti vicine al club rosanero precisano che il Palermo non pagherà alcun indennizzo al Pisa per liberare Inzaghi, come precedentemente ipotizzato da alcune voci. La situazione si è risolta con un accordo diretto tra Inzaghi e la società toscana, che così risparmierà sull'ingaggio dell'allenatore e del suo staff.