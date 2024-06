Calciomercato, CdS: “Zero riscatti, il Palermo rinegozia col Monza per Mancuso?”

Erano quattro i giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto e per nessuno di loro il Palermo ha esercitato l'opzione.

Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: erano quattro i giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto e per nessuno di loro il Palermo ha esercitato l'opzione. Liam Henderson, Mamadou Coulibaly, Chaka Traorè e Leonardo Mancuso rientrano nei rispettivi club di appartenenza, rispettivamente Empoli, Salernitana, Milan e Monza. "Con piccoli spiragli, in quest'ultimo caso, di un immediato futuro ancora a tinte rosanero", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport".

Mancuso, infatti, ha vissuto la sua miglior stagione in carriera con la maglia dell'Empoli, proprio alle dipendenze di Dionisi (20 gol nel campionato 2020/21 culminato con la promozione in Serie A). Resta da capire, però, se il nuovo tecnico rosanero spingerà per la sua conferma o meno. In quel caso, il club di viale del Fante dovrebbe rinegoziare con il Monza una nuova formula, crendo nuovi presupposti per il ritorno dell'attaccante classe 1992. Un'opzione possibile ma poco probabile. Sulle sue tracce, peraltro, ci sono anche Venezia e Sampdoria.