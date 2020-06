Calcio, M5S: “Complimenti al Palermo per la promozione. Ora Presidente Mirri continui percorso sportivo e di legalità”

Il messaggio di congratulazioni al club rosanero da parte dei parlamentari palermitani del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica e Davide Aiello, del sottosegretario al lavoro Steni Di Piazza, e quello del capogruppo al Comune di Palermo Antonino Randazzo.

“Auguri di vero cuore al Palermo che dopo il fallimento ha trovato la forza di rinascere e di ritrovare il calcio professionistico in meno di un anno – dichiarano Varrica e Aiello – Da palermitani e da tifosi, facciamo i nostri complimenti per la promozione al presidente Dario Mirri che, insieme a Tony Di Piazza, ha permesso alla città di voltare pagina allestendo una squadra e uno staff di tutto rispetto. Ci auguriamo che gli investimenti per raggiungere la Serie B siano altrettanto efficaci come rivelatisi nella stagione appena conclusa e che il club continui a percorrere il binario virtuoso di una gestione sana, con una dirigenza promotrice di valori di legalità e che sappia sempre prendere le distanze da chi con atteggiamenti violenti e antisportivi nulla c’entra con lo sport”.

Anche il sottosegretario al lavoro e politiche sociali Steni Di Piazza ha elogiato il Palermo insieme alle altre squadre promosse in Serie C.

“Rinnovo i complimenti al presidente Mirri e a Tony Di Piazza che hanno fatto rinascere il Palermo. Oltre ai rosanero, squadra che seguo da quando sono bambino, voglio congratularmi anche con gli altri club promossi dal campionato dilettanti, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto. È stato un anno particolare, l’Italia ha bisogno del contributo di tutti per ripartire, soprattutto in un settore economico come il calcio che muove un indotto considerevole dando lavoro a migliaia di persone”.

Antonino Randazzo, capogruppo del M5S al Comune di Palermo afferma: “La rinascita ha inizio: il primo passo è stato compiuto, ma adesso serve una squadra competitiva per puntare immediatamente alla promozione in Serie B. Ringrazio tutte quelle tifoserie della Serie D che hanno rispettato la storia e i colori rosanero e con cui abbiamo condiviso delle vere giornate di festa in campo”.