Calcio in lutto: è morto Natale Casisa, ex centrocampista del Palermo

La scorsa notte si è spento a Palermo Natale Casisa: centrocampista del Palermo negli anni '50 ed ex allenatore di Alcamo e Licata tra le tante

A 87 anni si è spento a Palermo la scorsa notte Natale Casisa. L'ex centrocampista ha indossato in Serie A la maglia rosanero negli anni '50. Poi le esperienze con Reggiana (Serie B), Reggina, Benevento e Cavese. Una figura di spicco che ha saputo far risollevare, al meglio delle proprie possibilità, lo sport siciliano. Diverse le occasioni avute anche da allenatore ma spicca, in particolare, la poderosa cavalcata fatta sulla panchina dell'Alcamo. Casisa guidò infatti la compagine trapanese dalla Promozione fino alla Serie C. Nissa, Akragas, Bagheria, Termitana e Licata altri club nei quali l'ex Palermo ha lasciato il segno da coach.