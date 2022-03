Calcio e innovazione, big all’Università di Palermo: Gilardino con Mirri e Perinetti

"Calcio e innovazione: l’evoluzione dell’industria sportiva”, è l'evento che concluderà la seconda edizione del Master breve in "New media, finanza e innovazione nel mondo dello sport", promosso da Palermo Innovation Lab e patrocinato dal...

L’incontro, che sarà anche occasione per ricordare la figura del compianto ex allenatore e dirigente rosanero, Gianni Di Marzio, concluderà la seconda edizione del Master breve in "New media, finanza e innovazione nel mondo dello sport", percorso di formazione promosso da Palermo Innovation Lab con il patrocinio del Palermo FC, coordinato e ideato da Francesco Stassi, docente di diritto dell’informatica e da Emanuela Perinetti, in collaborazione con il DSEAS.