Cagliari-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Buttaro prezioso, Verre in chiaroscuro

Undicesima sconfitta stagionale per il Palermo di Eugenio Corini, battuto sabato pomeriggio dal Cagliari di mister Ranieri in occasione della sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Avanti con Segre nel primo tempo, al minuto 25 il gol del pareggio firmato Deiola. La svolta con l'espulsione di Marconi, prima della rete del definitivo 2-1 siglata dal solito Lapadula. I rosanero scivolano così all'ottavo posto, scavalcati dal Venezia, che vorrebbe dire ancora playoff.