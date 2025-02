Caffè Mediagol, Palermo-Mantova 2-2

Ce lo ripetiamo tutti, come un disco rotto: il Palermo non sa più vincere. La squadra siciliana vive una gara di alti e bassi: passa in vantaggio, subisce il pareggio, va sotto e infine riesce ad agguantare il pari. Basterebbe questo gioco di parole per descrivere la partita, ma al di là dell’ironia resta una concreta preoccupazione sportiva. I rosanero sono apparsi ancora una volta fragili, vittime di errori difensivi, scelte tattiche discutibili e cali di concentrazione.