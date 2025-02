Caffè Mediagol, Cosenza-Palermo 0-3

Il Palermo torna dalla trasferta calabrese con tre punti fondamentali per morale e classifica. Al San Vito – Gigi Marulla, i rosanero superano il Cosenza con un netto 3-0 . Il caffè di questa settimana è rosa.

Nonostante il punteggio rotondo, la partita lascia diverse zone d’ombra . Il Palermo si è dimostrato cinico e spietato sotto porta, ma anche timido e impacciato nei primi 20 minuti, salvato solo da alcuni interventi prodigiosi di Emil Audero . Alla fine, però, il verdetto del campo è chiaro: tre punti pesanti per classifica e fiducia.

Il focus sul tecnico

Sospiro di sollievo per Dionisi: tre punti messi in cascina, ma guai a pensare che la crisi sia alle spalle. È evidente quanto lavoro ci sia ancora da fare per migliorare la squadra sul piano tecnico e tattico.