Buttaro: “Serve tempo, uniti ci toglieremo soddisfazioni. Ko con la Reggina…”

Tre a zero . E' questo il risultato maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Oreste Granillo". Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Eugenio Corini , battuti dalla Reggina nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B . Intervistato ai microfoni di "Casa Palermo", in onda su Radio Time, il difensore del Palermo Alessio Buttaro ha detto la sua sulla prova offerta dalla compagine rosanero lo scorso weekend.

"Ko con la Reggina? Loro sono scesi in campo concentrati, i nuovi innesti e noi dobbiamo ancora sintonizzarci, sono sicuro che prenderemo il nostro ritmo arrivando all'obiettivo prefissato. La fiducia degli allenatori in me? E' importante, mi fa prendere consapevolezza. Lavorando bene il mister può dare fiducia, anche a chi subentra. E' importante sudare questa maglia e far parte del gruppo. Sono sicuro che piano piano con il tempo si creerà il gruppo come lo scorso anno. Uniti ci toglieremo delle soddisfazioni. Lo scorso anno anche quando nessuno ci credeva o sperava tutto è andato come sappiamo. Rapporto oltre il campo? Lo scorso anno soprattutto con i più giovani. Anche quest'anno con i nuovi mi trovo davvero bene", le sue parole.