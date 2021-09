Buttaro: “Roma e Palermo piazze top, do il massimo. Vogliamo ripagare fiducia tifosi”

Alessio Buttaro ha iniziato al meglio il suo ciclo con il Palermo. Marcata vis agonistica e ferocia asfissiante sull'attaccante avversario, esplosività muscolare e spiccato senso dell'anticipo, hanno colpito non poco il tecnico rosa, Giacomo Filippi

Alessio Buttaro , centrale difensivo classe 2002 formatosi calcisticamente nella cantera della Roma , coniuga nel suo bagaglio tecnico i principi didattici dell'era calcistica moderna con i tratti caratterizzanti insiti nella tradizione storica del ruolo. Arguzia in sede di lettura delle situazioni di gioco, versatilità sotto il profilo tattico, linearità e discreta propensione nella tessitura della costruzione dal basso. Marcata vis agonistica e ferocia asfissiante in marcatura sull'attaccante avversario, esplosività muscolare e spiccato senso dell'anticipo. Naturalezza e disinvoltura mostrate dal classe 2002 fin dal primo giorno della sua nuova avventura in rosanero, hanno colpito non poco il tecnico Filippi e gli addetti ai lavori.

A due giorni dal match esterno contro il Monterosi Tuscia , valevole per la quinta giornata del girone C di Serie C , il centrale di difesa del Palermo FC , Alessio Buttaro , è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "#siamoaquile" in onda su "TRM13", illustrando quelli che sono gli obiettivi personali e di squadra nel campionato di Serie C 2021-2022.

"Quando gioco in un ruolo che non è il mio cerco di giocare nel modo più semplice possibile, ogni partita poi è a sé e cerco sempre di dare il massimo apprendendo anche dagli altri compagni. Quando mi ritrovo nella mia posizione sono consapevole di ciò che faccio e do il massimo, la cosa fondamentale è starci con la testa. Sono stato 10 anni nel settore giovanile della Roma che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto, devo solo ringraziarli. Dopo la primavera ero pronto a lasciare i giallorossi per farmi le ossa, quando Palermo ha chiamato non ci ho pensato due volte. Il campionato di C non è facile ma devi da subito adattarti e dare un'impronta forte dimostrando di essere deciso su quello che fai. Penso che piazze come Roma e Palermo sono davvero il top, parliamo di città grandi e quindi devi dare tutto come è giusto che sia. La gente crede in noi e dobbiamo ripagare la fiducia che ripongono in noi".