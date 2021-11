Buttaro: “Lavoriamo sugli errori, ora testa al Monopoli. Nostro obiettivo i 3 punti”

Le parole del difensore del Palermo, Alessio Buttaro, a margine del ko rimediato questo pomeriggio contro il Picerno

Archiviato il tris di successi consecutivi, il Palermo perde 1-0 sul campo del Picerno e vede allontanarsi il Bari capolista: adesso distante ben 7 lunghezze. Un ko pesante per i rosanero, superati dal Monopoli, e scivolati al terzo posto in classifica. A decidere il gol nel primo tempo di Reginaldo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal difensore della compagine siciliana, Alessio Buttaro , intervento in conferenza stampa.

"Quanto pesa perdere una partita del genere? Abbiamo pensato di andare avanti e quindi dobbiamo concentrarci subito sul Monopoli perché questa ormai è andata. Non dobbiamo commettere certi errori, oggi è andata così quindi proiettiamoci alla prossima sfida di campionato. Noi come squadre cerchiamo di affrontare tutte le partite alla stessa maniera, ci sta che in casa riesca a mettere qualcosa in più. Il nostro obiettivo sono sempre i tre punti, la mentalità che abbiamo è la stessa sia in casa che fuori casa. In campo ci sono anche gli avversari, oggi il Picerno ha fatto la sua partita. La squadra ha centrato la prestazione, poi il risultato può arrivare o meno; dobbiamo lavorare sugli errori, peccato non averla ribaltata".