Bunker Palermo, difesa imbattuta nelle tre sfide playoff: non era mai successo nella stagione

“Bunker Palermo, difesa imbattuta nelle tre sfide da dentro o fuori”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui da Pelagotti e compagni. Zero i gol subiti nelle tre sfide di playoff giocate contro Teramo, Juve Stabia e Avellino, in attesa della gara di ritorno in programma mercoledì sera allo Stadio “Partenio Lombardi”.

“Se la squadra di Filippi ha alzato il proprio livello in questa seconda fase della stagione, il merito va principalmente alla propria retroguardia”, si legge. Un netto miglioramento rispetto alla regular season, con i rosanero che sono riusciti a trovare il giusto equilibrio e anche un po’ di fortuna (vedi il palo colpito dall’Avellino in pieno recupero).

“Filippi, nella sfortuna, ha trovato la giusta conformazione”. Con gli infortuni di Somma e Palazzi, tornati a disposizione per la gara contro gli irpini, il tecnico ha potuto contare su poche alternative. Un bunker costruito nelle ultime settimane grazie alla scelta di puntare a sorpresa su Marong, al rilancio di Lancini e alla conferma di Marconi. Le partite da dentro o fuori ha fatto scattare la molla e la difesa si è compattata. Ora il Palermo ha un obiettivo: non subire gol neanche domani. Equivarrebbe a staccare il pass per il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.