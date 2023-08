Buffon lascia il calcio, il saluto del Palermo FC: “Grande campione”

"Il nostro saluto a un grande campione". Così il Palermo FC saluta Gianluigi Buffon direttamente dal canale Instagram ufficiale rosanero. Il portiere ex Parma e Juventus dice addio al calcio giocato all'età di 45 anni. Dopo gli esordi e l'affermazione con i ducali, Buffon ha difeso la porta dei bianconeri per diciassette stagioni di fila. Nel 2018 termina la prima esperienza con la Juventus, poi la militanza al PSG e il ritorno alla corte di Agnelli per altre due annate. Infine il ritorno alle origini, due stagioni con il Parma in Serie B.